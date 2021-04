Ue mette un freno all'AI ad alto rischio: deroghe al riconoscimento facciale per pubblica sicurezza (Di giovedì 15 aprile 2021) I sistemi ad alto rischio per la sorveglianza di massa saranno vietati, con alcune eccezioni ammesse per la controversa tecnologia del riconoscimento facciale in caso di necessità per la lotta contro il terrorismo e la tutela della sicurezza pubblica. Questi sono i punti cardine della nuova proposta di legge, la prima sull’AI, che la Commissione Ue svelerà il 21 aprile e con i quali Bruxelles pone un limite per l’uso dell’intelligenza artificiale in Europa. Secondo una bozza del documento, le aziende che non si conformeranno alle norme Ue potrebbero ricevere multe fino a 20 milioni di euro o al 4% del loro fatturato. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) I sistemi adper la sorveglianza di massa saranno vietati, con alcune eccezioni ammesse per la controversa tecnologia delin caso di necessità per la lotta contro il terrorismo e la tutela della. Questi sono i punti cardine della nuova proposta di legge, la prima sull’AI, che la Commissione Ue svelerà il 21 aprile e con i quali Bruxelles pone un limite per l’uso dell’intelligenza artificiale in Europa. Secondo una bozza del documento, le aziende che non si conformeranno alle norme Ue potrebbero ricevere multe fino a 20 milioni di euro o al 4% del loro fatturato.

Advertising

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Ue mette un freno all'AI ad alto rischio: deroghe al riconoscimento facciale per pubblica sicurezza - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Ue mette un freno all'AI ad alto rischio: deroghe al riconoscimento facciale per pubblica sicurezza - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Ue mette un freno all'AI ad alto rischio: deroghe al riconoscimento facciale per pubblica sicurezza - HuffPostItalia : Ue mette un freno all'AI ad alto rischio: deroghe al riconoscimento facciale per pubblica sicurezza - estrangeirooo : @marcomars__ sono d’accordo a volte esagera non si mette un freno -

Ultime Notizie dalla rete : mette freno Ue mette un freno all'AI ad alto rischio: deroghe al riconoscimento facciale per pubblica sicurezza I sistemi ad alto rischio per la sorveglianza di massa saranno vietati, con alcune eccezioni ammesse per la controversa tecnologia del riconoscimento facciale in caso di necessità per la lotta contro ...

Giornalismo e querele. Le opinioni di Ranucci (colpiti i non omologati); Porro e Giordano (inchieste sempre più difficili), scontro ... E questo è un grandissimo freno ai nostri tasti. Per giunta ora anche i giornalisti hanno ...completa conoscenza dei meccanismi ordinistici perché cita il collegio di disciplina del Lazio e lo mette in ...

Ue mette un freno all'AI ad alto rischio: deroghe al riconoscimento facciale per pubblica sicurezza I sistemi ad alto rischio per la sorveglianza di massa saranno vietati, con alcune eccezioni ammesse per la controversa tecnologia del riconoscimento facciale in caso di necessità per la lotta contro ...

Nikola-Tesla, la sfida dei bisonti: anche i grandi camion saranno elettrici, a batterie o a idrogeno L’auto elettrica continua ad accelerare. I bisonti della strada sono pronti a rispondere. Ormai gli enormi vantaggi dell’alimentazione ad induzione dilagano come un fiume in ...

I sistemi ad alto rischio per la sorveglianza di massa saranno vietati, con alcune eccezioni ammesse per la controversa tecnologia del riconoscimento facciale in caso di necessità per la lotta contro ...E questo è un grandissimoai nostri tasti. Per giunta ora anche i giornalisti hanno ...completa conoscenza dei meccanismi ordinistici perché cita il collegio di disciplina del Lazio e loin ...I sistemi ad alto rischio per la sorveglianza di massa saranno vietati, con alcune eccezioni ammesse per la controversa tecnologia del riconoscimento facciale in caso di necessità per la lotta contro ...L’auto elettrica continua ad accelerare. I bisonti della strada sono pronti a rispondere. Ormai gli enormi vantaggi dell’alimentazione ad induzione dilagano come un fiume in ...