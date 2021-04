Trachea, a Roma il primo trapianto al mondo su paziente Covid (Di giovedì 15 aprile 2021) Un grande traguardo per la sanità italiana e, in particolare, Romana. Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di Trachea in un paziente post . L'intervento, descritto oggi nel ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Un grande traguardo per la sanità italiana e, in particolare,na. Per la prima volta alè stato eseguito untotale diin unpost . L'intervento, descritto oggi nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Trachea Roma Trachea, a Roma il primo trapianto al mondo su paziente Covid Un grande traguardo per la sanità italiana e, in particolare, romana. Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di trachea in un paziente post . L'intervento, descritto oggi nel corso di una conferenza stampa è avvenuto in Italia, al policlinico Sant'Andrea di , lo scorso 3 marzo su un uomo di 50 anni che aveva l'...

