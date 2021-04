Sport in tv oggi (giovedì 15 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 15 aprile 2021) oggi, giovedì 15 aprile, nuova giornata ricca di eventi Sportivi da seguire su OA Sport. Si comincia con il pattinaggio di figura e il Bdo World Trophy. A seguire il tennis con gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Il celebre torneo del Principato entra nel vivo e la bandierina italiana è rappresentata dal campione 2019 Fabio Fognini che oggi affronterà l’insidioso serbo Filip Krajinovic. A ora di pranzo, fari puntati sulla quinta tappa del Giro di Turchia di ciclismo, mentre nel primo pomeriggio sarà la volta della seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. La serata sarà all’insegna del grande calcio internazionale, con la Roma che affronterà l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. I giallorossi vanno a caccia del pass per ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)15, nuova giornata ricca diivi da seguire su OA. Si comincia con il pattinaggio di figura e il Bdo World Trophy. A seguire il tennis con gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Il celebre torneo del Principato entra nel vivo e la bandierina italiana è rappresentata dal campione 2019 Fabio Fognini cheaffronterà l’insidioso serbo Filip Krajinovic. A ora di pranzo, fari puntati sulla quinta tappa del Giro di Turchia di ciclismo, mentre nel primo pomeriggio sarà la volta della seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. La serata sarà all’insegna del grande calcio internazionale, con la Roma che affronterà l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. I giallorossi vanno a caccia del pass per ...

