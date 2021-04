Serie D: novantotto recuperi, ecco gare e date (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - La Serie D dal 25 aprile al 2 maggio si prende una pausa per recuperare le partite ancora da disputare di otto dei nove gironi. Il girone B prosegue secondo calendario già stabilito in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - LaD dal 25 aprile al 2 maggio si prende una pausa per recuperare le partite ancora da disputare di otto dei nove gironi. Il girone B prosegue secondo calendario già stabilito in ...

Serie D. Campionato: novantotto recuperi in programma tra il 21 aprile e il 19 maggio Il Dipartimento Interregionale ha fissato le date di ben novantotto partite in programma il 21, 22, 25, 28 aprile, 2, 5, 12 e 19 maggio. Di seguito l’elenco delle gare. Mercoledì 21 aprile Girone A: F ...

