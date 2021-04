Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion sprofonda nell'asfalto (Di giovedì 15 aprile 2021) Attimi di paura e lunghissimi minuti in coda per il traffico, dopo che a Roma il manto stradale ha ceduto, facendo sprofondare un camion nella voragine . È accaduto questa mattina al civico 14 di via ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Attimi di paura e lunghissimi minuti in coda per il traffico, dopo che ail manto stradale ha ceduto, facendore un. È accaduto questa mattina al civico 14 di via ...

Advertising

SkyTG24 : Cede manto stradale, camion sprofonda in voragine a Roma - GINA32451015 : RT @leggoit: #Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion sprofonda nell'asfalto - leggoit : #Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion sprofonda nell'asfalto - davidedesario : Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion sprofonda nell'asfalto - Alfa_Phi : RT @corriereroma: Roma, si apre voragine sotto il peso di un mezzo pesante: chiuso tratto di via dei Colli Portuensi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma voragine Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion sprofonda nell'asfalto Attimi di paura e lunghissimi minuti in coda per il traffico, dopo che a Roma il manto stradale ha ceduto, facendo sprofondare un camion nella voragine . È accaduto questa mattina al civico 14 di via dei Colli Portuensi , nei pressi dell'incrocio con la circonvallazione ...

Voragine in via dei Colli Portuensi a Roma: un camion resta intrappolato nel manto stradale Una voragine si è aperta nel manto stradale in via dei Colli Portuensi, a Roma, la mattina di giovedì 15 aprile. Il cedimento dell'asfalto si è avuto all'altezza del civico 14 della strada che porta al ...

Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion sprofonda nell'asfalto Attimi di paura e lunghissimi minuti in coda per il traffico, dopo che a Roma il manto stradale ha ceduto, facendo sprofondare un camion nella voragine. È accaduto questa mattina ...

Roma, incendio ad un'antenna 5G nella notte: struttura messa in sicurezza, indagini sulle cause Un'antenna di nuova generazione (5G) è andata a fuoco nella notte a Roma. L'incendio, che ha interessato l'apparato elettrico, ...

Attimi di paura e lunghissimi minuti in coda per il traffico, dopo che ail manto stradale ha ceduto, facendo sprofondare un camion nella. È accaduto questa mattina al civico 14 di via dei Colli Portuensi , nei pressi dell'incrocio con la circonvallazione ...Unasi è aperta nel manto stradale in via dei Colli Portuensi, a, la mattina di giovedì 15 aprile. Il cedimento dell'asfalto si è avuto all'altezza del civico 14 della strada che porta al ...Attimi di paura e lunghissimi minuti in coda per il traffico, dopo che a Roma il manto stradale ha ceduto, facendo sprofondare un camion nella voragine. È accaduto questa mattina ...Un'antenna di nuova generazione (5G) è andata a fuoco nella notte a Roma. L'incendio, che ha interessato l'apparato elettrico, ...