Rispetta la natura perché fai parte di essa

La relazione tra esseri umani e natura è un rapporto da rifondare, in quanto la tradizione laica e religiosa ha sottolineato e perpetuato l'assoluto dominio dell'uomo, che sin dai suoi primordi ha dovuto difendersi da essa, vedendola minacciosa, mettendo in campo strategie e comportamenti per garantirgli la supremazia. Adesso invece non è più così: siamo noi che dobbiamo difendere la natura, compresi gli animali, in quanto ne va della nostra stessa sopravvivenza. Molti ancora pensano che incendiare un bosco, inquinare una falda acquifera sia moralmente e giuridicamente meno grave che uccidere un uomo ma non è così! Occorre cambiare prospettiva, riuscendo a responsabilizzarsi. Non dobbiamo vedere la natura e l'uomo in un sistema piramidale, in cui l'essere umano è la vetta.

Ultime Notizie dalla rete : Rispetta natura La cialda, per una pausa caffè che rispetta la natura ROMA " Tutti amano il caffè. C'è chi è legato alla tradizionale moka, chi, invece, è votato al monodose. Una cosa è certa: la ricerca costante del caffè perfetto, col consumatore italiano sempre più ...

Le polo ricamate: l'abbigliamento personalizzato ideale per eventi e outfit professionali ... preferito da coloro che hanno una vision green e inscindibile dall'amore per la natura. ... Lo staff di StampaSi rispetta sempre requisiti come l' eccellenza della lavorazione e la velocità delle ...

L’Agraria Bertolini fa il bis e apre un altro negozio Oltre alla storica sede di Piazza al Serchio nei giorni scorsi è sbarcata anche in località Pantaline nel comune di Pieve Fosciana ...

Campi estivi nella riserva naturale Aperte le preiscrizioni a Le Cave Sono aperte le preiscrizioni ai campi estivi che Legambiente Prato organizza nella struttura che gestisce, il Rifugio Le Cave, nella Riserva Naturale Acquerino Cantagallo. I campi – che consistono in ...

