Pomeriggio 5 | Amedeo Goria gela Vera Miales | “Non voglio fidanzarmi”

(Di giovedì 15 aprile 2021)smentisce5: “Non siamo fidanzati”, ex marito di Maria Teresa Ruta è ospite in collegamento a5 per parlare di relazioni in cui c’è una grossa differenza d’età. La vita sentimentale del giornalista è sempre stata piuttosto movimentata, ma di recente pare faccia coppia fissa con la modella. In realtà, se da un lato, la modella ha dichiarato di essere fidanzata cone che tra loro ci sia amore, dall’altro il giornalista non sembra confermare del tutto. “C’è una bella amicizia. Non siamo fidanzati perché noncon nessuno. Ci frequentiamo ma mi piace la ...

Goria smentisce Vera Miales a Pomeriggio 5: "Non siamo fidanzati" Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta è ospite in collegamento a Pomeriggio 5 per parlare di relazioni in cui c'è una grossa differenza d'età. La vita ...