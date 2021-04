‘Ndrangheta in Toscana, operazione della Dda: 23 arresti (Di giovedì 15 aprile 2021) ‘Ndrangheta in Toscana, le mani delle ‘ndrine fino a Firenze e l’Umbria: contestati reati ambientali ed estorsione ‘Ndrangheta in Toscana, oggi intervento della DDA di Firenze (Foto web)Ennesima intervento della magistratura e delle forze dell’ordine che dimostra l’infiltrazione della ‘Ndrangheta al Nord, in particolare questa volta in Toscana. Dallo smaltimento illecito dei rifiuti ai lavori pubblici al classico affare delle mafie, lo spaccio di droga. Le indagini della Dda di Firenze ha messo in luce quali sono gli affari delle ‘ndrine nel capoluogo e nelle altre province. Tra le persone coinvolte imprenditori ritenuti contigui alla ‘Ndrangheta e politici. Nell’elenco degli indagati ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021)in, le mani delle ‘ndrine fino a Firenze e l’Umbria: contestati reati ambientali ed estorsionein, oggi interventoDDA di Firenze (Foto web)Ennesima interventomagistratura e delle forze dell’ordine che dimostra l’infiltrazioneal Nord, in particolare questa volta in. Dallo smaltimento illecito dei rifiuti ai lavori pubblici al classico affare delle mafie, lo spaccio di droga. Le indaginiDda di Firenze ha messo in luce quali sono gli affari delle ‘ndrine nel capoluogo e nelle altre province. Tra le persone coinvolte imprenditori ritenuti contigui allae politici. Nell’elenco degli indagati ...

