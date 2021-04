Mattino Cinque | il metodo che fa polemica | “Non è esagerato?”

Advertising

annaros70527446 : RT @Noiconsalvini: TV > Canale 5 | Alessandra Locatelli, Assessore regionale Lombardia - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 15 APRILE | ore 0… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: TV > Canale 5 | Alessandra Locatelli, Assessore regionale Lombardia - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 15 APRILE | ore 09:… - TonusAldo : RT @LegaLombardaSP: TV > Canale 5 | Alessandra Locatelli, Assessore regionale Lombardia - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 15 APRILE | ore… - Noiconsalvini : TV > Canale 5 | Alessandra Locatelli, Assessore regionale Lombardia - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 15 APRILE |… - LegaSalvini : TV > Canale 5 | Alessandra Locatelli, Assessore regionale Lombardia - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 15 APRILE |… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Cinque

'Se aprono gli stadi per le partite degli Europei, anche tutte le altre attività all'aperto si possono considerare autorizzate a riaprire'. A '' il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori , commenta l'ok del governo alla riapertura parziale degli stadi in vista di Euro 2021: 'Da questo punto di vista sono d'accordo con Franceschini ...La diretta televisiva prenderà il via alle 7:30 deldel 22 aprile per proseguire ... Tutto calato in un dialogo aperto tra esponenti significativi deicontinenti. Una testimonianza e un ..."Se aprono gli stadi per le partite degli Europei, anche tutte le altre attività all'aperto si possono considerare autorizzate a riaprire". A "Mattino Cinque" il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, c ...Mattino 5 è uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori di Canale 5, ma dopo ben 14 edizioni potrebbe essere arrivato il momento di un cambiamento.