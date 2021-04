Lo schwa nei post del Comune di Castelfranco Emilia: una scelta politica e umana (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Comune di Castelfranco Emilia ha poco più di trentamila abitanti e nelle ultime settimane ha scelto di compiere un gesto simbolico per includerl? tutt? nelle politiche cittadine. Come? Utilizzando il simbolo dello schwa (?) come desinenza sui suoi canali social, invece di declinare al maschile plurale i termini che raggruppano persone di generi diversi. Quindi, ad esempio, si dirà: “discutiamo dei diritti di tutt?”. L’uso dello schwa può sostituire altri stratagemmi recenti della forma scritta, come la classica barra che separa maschile e femminile (tutti/e) o l’ormai celeberrimo asterisco (tutt*) – che però foneticamente è muto – nato per ricercare un tipo di inclusione che superi il binarismo di genere e si rivolga davvero a tutte le persone. View this post on ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildiha poco più di trentamila abitanti e nelle ultime settimane ha scelto di compiere un gesto simbolico per includerl? tutt? nelle politiche cittadine. Come? Utilizzando il simbolo dello(?) come desinenza sui suoi canali social, invece di declinare al maschile plurale i termini che raggruppano persone di generi diversi. Quindi, ad esempio, si dirà: “discutiamo dei diritti di tutt?”. L’uso dellopuò sostituire altri stratagemmi recenti della forma scritta, come la classica barra che separa maschile e femminile (tutti/e) o l’ormai celeberrimo asterisco (tutt*) – che però foneticamente è muto – nato per ricercare un tipo di inclusione che superi il binarismo di genere e si rivolga davvero a tutte le persone. View thison ...

