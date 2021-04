Laura Boldrini in ospedale: come sta dopo l’intervento chirurgico (Di giovedì 15 aprile 2021) Laura Boldrini è stata operata a causa di una malattia: sui social, subito dopo l’intervento, ha pubblicato un messaggio per far sapere come è andata e come sta. Credit: Franco Origlia/Getty Imagescome annunciato alcuni giorni fa, l’ex Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico a causa di una malattia. Sui social aveva spiegato che in seguito ad accertamenti clinici era arriva “la notizia che ogni persona maggiormente teme”. “Purtroppo la malattia fa parte della vita – aveva sottolineato – ma non si è mai pronti ad affrontarla”. Boldrini aveva confessato di avere paura ma al tempo stesso di nutrire grande fiducia nel personale medico che ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021)è stata operata a causa di una malattia: sui social, subito, ha pubblicato un messaggio per far sapereè andata esta. Credit: Franco Origlia/Getty Imagesannunciato alcuni giorni fa, l’ex Presidente della Camera dei deputati,, si è sottoposta a un delicato interventoa causa di una malattia. Sui social aveva spiegato che in seguito ad accertamenti clinici era arriva “la notizia che ogni persona maggiormente teme”. “Purtroppo la malattia fa parte della vita – aveva sottolineato – ma non si è mai pronti ad affrontarla”.aveva confessato di avere paura ma al tempo stesso di nutrire grande fiducia nel personale medico che ...

matteosalvinimi : Le battaglie politiche lasciano il posto agli auguri di pronta guarigione, sulla salute non si scherza. In bocca al… - Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Laura Boldrini. - Adnkronos : .@lauraboldrini dall’ospedale: “L’#intervento è andato bene, sarà lunga”. - italiaserait : Laura Boldrini si è operata, come sta: “Sarà lunga” -