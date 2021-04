La Roma in semifinale, Mancini in lacrime alla fine del match con l'Ajax (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - Al triplice fischio non è riuscito a trattenere le lacrime. Gianluca Mancini si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine del match pareggiato 1 a 1 contro l'Ajax ma che ha comunque ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- Al triplice fischio non è riuscito a trattenere le. Gianlucasi è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine delpareggiato 1 a 1 contro l'ma che ha comunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma semifinale Roma, Pellegrini: 'Vogliamo la finale, tratteniamo l'euforia. Per fare qualcosa di grande vinciamo con lo United' Commenta per primo La Roma è in semifinale di Europa League. Dopo il pareggio contro l'Ajax, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato così a Sky Sport : 'Abbiamo dimostrato che il percorso di crescita che ...

La Roma in semifinale, Mancini in lacrime alla fine del match con l'Ajax Gianluca Mancini si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine del match pareggiato 1 a 1 contro l'Ajax ma che ha comunque regalato alla Roma la semifinale di Europa League che mancava da ...

