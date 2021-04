La primavera ancora non decolla, torna l'inverno con pioggia, neve e freddo (Di giovedì 15 aprile 2021) Temperature sotto la media Il team del sito iLMeteo.it informa che nel weekend le temperature si terranno sotto la media del periodo , condizionate dall'afflusso di aria più fredda dai quadranti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Temperature sotto la media Il team del sito iLMeteo.it informa che nel weekend le temperature si terranno sotto la media del periodo , condizionate dall'afflusso di aria più fredda dai quadranti ...

Advertising

ohitsharingan : Ancora a capire se sono inverno o primavera per capire quali colori mi stanno bene ?? - rivieraoggi : Meteo, ancora nuvole e temperature basse nel Piceno. La primavera si fa attendere - agnellomedley : sto morendo di freddo mannaggia cazzo chi me l'ha fatto fare di cambiare i lenzuoli a inizio primavera quando la te… - periodicodaily : Inverno di Primavera: E non è uno scherzo, Aprile sbianca ancora #Inverno #Primavera #meteo #meteo2021 - LivioBaz : Sto provando a ingannare il tempo guardando l'Olbia primavera, ma mi sto solo fomentando ancora di più -