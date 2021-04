La donna avrebbe sfruttata il suo ruolo per ottenere somme indebite. (Di giovedì 15 aprile 2021) Dirigente del Miur scopre di essere indagata per corruzione e tenta il suicidio gettandosi dalla finestra: il giorno prima la perquisizione della Gf. Dirigente Miur indagata per corruzione tenta il suicidio: è gravissima su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Dirigente del Miur scopre di essere indagata per corruzione e tenta il suicidio gettandosi dalla finestra: il giorno prima la perquisizione della Gf. Dirigente Miur indagata per corruzione tenta il suicidio: è gravissima su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : donna avrebbe 40enne morto avvelenato dalla moglie/ Gli inquirenti: "Non fu infarto ma il cianuro" ...ha emesso il provvedimento ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico della donna che, mossa da un senso di forte insofferenza rispetto alla propria vita coniugale, dapprima avrebbe ...

Il dolce omaggio al principe Filippo: la vecchia foto con i bisnipoti reali è adorabile Il Duca di Edimburgo avrebbe compiuto 100 anni il prossimo giugno e, dopo aver passato un lungo periodo in ospedale a causa di alcuni problemi cardiaci imprecisati, nelle ultime settimane era tornato ...

Festa per i 112 anni di nonna Marietta: è in Sicilia la donna più anziana d’Italia Nata il 16 aprile 1909, vive a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Uno dei tanti pronipoti: «Valuteremo con il medico se vaccinarla contro il Covid» ...

Un Palma il Vecchio all’asta a Colonia, forse l’ultimo capolavoro del maestro di Serina Una prima stima di 800 mila euro. Il mistero della modella: nella tela una Venere nuda, come quella con Cupido custodita a Cambridge ...

