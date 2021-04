Isola dei Famosi, ex vippona si candida: “Se mi chiamassero in questo momento ci andrei subito!” (Di giovedì 15 aprile 2021) Matilde Brandi, ospite di Casa Chi, ha svelato di avere rifiutato in passato L’Isola dei Famosi per via dell’età delle sue figlie, all’epoca della proposta fin troppo piccole. Isola dei Famosi, Matilde Brandi si candida: “Ci andrei subito!” Oggi, a distanza di anni e dopo un Grande Fratello Vip particolarmente croccante alle sue spalle, Matilde... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 aprile 2021) Matilde Brandi, ospite di Casa Chi, ha svelato di avere rifiutato in passato L’deiper via dell’età delle sue figlie, all’epoca della proposta fin troppo piccole.dei, Matilde Brandi si: “Ci” Oggi, a distanza di anni e dopo un Grande Fratello Vip particolarmente croccante alle sue spalle, Matilde... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Ubaldo Lanzo/ Il caso del coltello rotto lo sconvolge: 'Incivile e cafone!' Ubaldo Lanzo continua ad essere una vera e propria furia all' Isola dei Famosi 2021 . Non è la prima volta che il cromatologo perde la pazienza e non sarà nemmeno l'ultima visto che non è in nomination e quindi non è destinato ad uscire. Chi ha seguito il ...

Andrea Cerioli/ Ha nostalgia di casa, piangerà di nuovo? Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi 2021 sta pian piano prendendo possesso del suo ruolo nel programma. L'uomo alpha che avevamo visto piangere per la lontananza da casa e che, addirittura, si era detto pronto a ...

Isola dei Famosi, ex vippona si candida: “Se mi chiamassero in questo momento ci andrei subito!” Isola dei Famosi 2021, ex concorrente del Grande Fratello Vip si candida: "Se mi chiamassero in questo momento ci andrei subito!".

