Isola 15, anche Elisa Isoardi costretta a ritirarsi dal gioco: ecco cosa è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo l’abbandono di Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta a lasciare l’Isola 15. La conduttrice ha avuto un incidente questa notte vicino al fuoco. All’inizio sembrava poter rimanere in gioco, ma su consiglio del medico nel corso della puntata ha deciso di tornare a casa per ulteriori accertamenti. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo l’abbandono di Brando Giorgiè stataa lasciare l’15. La conduttrice ha avuto un incidente questa notte vicino al fuoco. All’inizio sembrava poter rimanere in, ma su consiglio del medico nel corso della puntata ha deciso di tornare a casa per ulteriori accertamenti. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Ultime Notizie dalla rete : Isola anche Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi con la benda sull'occhio dopo l'incidente: 'Ho pensato al peggio' C'è tanta ironia, bisogna anche capire le persone ". La conduttrice torna da leader nel gioco, ... Approfondisci: Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: "Dovrà rientrare in Italia, ...

Brando Giorgi abbandona l'Isola: 'Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia' ...l'Isola: 'Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia'. Il vento dell'Honduras ha fatto più danni della pioggia. Durante la , Massimiliano Rosolino ne ha comunicato il motivo. Leggi anche ...

"Isola dei Famosi", Brando abbandona il gioco e Elisa si infortuna Anche l'amazzone Elisa ha avuto un infortunio cucinando il riso. CLICCA E GUARDA LO SPECIALE SU "L'ISOLA DEI FAMOSI 2021" Il pubblico salva Valentina, mentre Roberto viene salvato dal leader Andrea.

Isola dei Famosi, Brando Giorgi abbandona: “Accertamenti medici” Nel corso della nona puntata de L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino ha fatto un annuncio che nessuno si aspettava: Brando Giorgi abbandona l’Honduras. L’inviato ha spiegato che l’attore è costre ...

