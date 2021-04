Irama, la genesi del prossimo album (che spacca) (Di giovedì 15 aprile 2021) Mentre prepara il nuovo album, Irama finalmente può raccontare come ci si sente ad essere favorito al podio del maggiore festival della canzone italiana, quello di Sanremo, e dover stare fermo in una stanza mentre gli altri corrono verso il traguardo. Salvo prendersi la rivincita: La genesi del tuo colore, la canzone con cui Irama ha gareggiato da remoto con i video delle prove, 15 giorni dopo era già Disco d’oro e in altre due settimane è diventata Disco di platino. Avere 25 anni, lavorare mesi per prepararsi a un evento, e perdere il controllo dei giorni a venire perché le decisioni spettano ad altri: cosa passa per la testa di un cantante se Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, telefona per dire che no, il palco è vietato a causa della positività al Covid di due dei propri collaboratori? «La rabbia c’è ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Mentre prepara il nuovofinalmente può raccontare come ci si sente ad essere favorito al podio del maggiore festival della canzone italiana, quello di Sanremo, e dover stare fermo in una stanza mentre gli altri corrono verso il traguardo. Salvo prendersi la rivincita: Ladel tuo colore, la canzone con cuiha gareggiato da remoto con i video delle prove, 15 giorni dopo era già Disco d’oro e in altre due settimane è diventata Disco di platino. Avere 25 anni, lavorare mesi per prepararsi a un evento, e perdere il controllo dei giorni a venire perché le decisioni spettano ad altri: cosa passa per la testa di un cantante se Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, telefona per dire che no, il palco è vietato a causa della positività al Covid di due dei propri collaboratori? «La rabbia c’è ...

Advertising

GammaStereoRoma : Irama - La Genesi Del Tuo Colore - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Irama - La genesi del tuo colore - radiofmfaleria : Irama - La genesi del tuo colore - mai__dire__mai : 12. Irama - La genesi del tuo colore Svai: 7 Juliette: 18 Total average: 12,5 (oomf even more upsetti) - RADIOEFFEITALIA : Irama - La genesi del tuo colore -