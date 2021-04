Il Pd e la discontinuità Il corsivo di Pennisi

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 aprile 2021) Enrico Letta ha il difficilissimo compito di fare diventare il Partito democratico un partito “a vocazione maggioritaria” oppure farlo essere il perno di una coalizione, il Nuovo Ulivo, “a vocazione maggioritaria”. È un’impresa molto ardua in un contesto in cui i sondaggi affermano che, ove si votasse oggi, l’alleanza di centrodestra potrebbe ottenere circa il 65% dei seggi nelle due Camere e in quanto il suo principale potenziale partner, il Movimento Cinque Stelle (M5S), è profondamente travagliato su quello che deve essere il suo futuro, a breve, medio e lungo termine. Se il M5S è “in bilico” tra movimento quasi peronista al tempo stesso di sinistra, di destra e di centro, il Pd deve essere ben saldo ed in grado quasi di dettare i termini dell’alleanza, soprattutto in materia economica. Come ho già scritto su questa testata, conosco Letta da circa trenta anni e ho grande stima delle ...