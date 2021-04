Ha venduto alcol alla 13enne finita in coma etilico, denunciato (Di giovedì 15 aprile 2021) E' stato identificato e denunciato il commerciante che a Pasqua ha venduto una bottiglia di vodka a una tredicenne finita in coma etilico a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. La ragazzina era ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) E' stato identificato eil commerciante che a Pasqua hauna bottiglia di vodka a una tredicenneina Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. La ragazzina era ...

Contrabbando di sigarette e alcol, un arresto a Rovigo ... imbottigliato e sigillato con fascette contraffatte dei monopoli di Stato, per poi essere venduto a danno della salute dei consumatori. L'alcol veniva trasportato in cisterne trainate da ...

