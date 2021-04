Gallicano nel Lazio | una guardia giurata uccide la cognata | i dubbi sulla dinamica

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una tragico fatto di sangue ha scosso la tranquilla cittadina dineldove un uomo di 53 anni, unalacon un colpo di pistola. I fatti Un grave fatto di sangue si è svolto nella tarda serata di ieri, mercoledì 14 aprile, anel, comune di 7000 abitanti in provincia di Roma, nella zona dei Monti Prenestini dove un uomo di 53 anni, una, ha ucciso con un colpo di pistola ladi 42 anni. I fatti sono avvenuti in un rustico della periferia della cittadina, per la precisione in Via Prenestina Vecchia e come ha riferito ai cronisti locali il sindaco della cittadina Pietro Colagrossi si tratta di: “un dramma ...

Una donna di 42 anni è stata uccisa da un colpo di pistola a casa del cognato. È accaduto ieri a , in provincia di . Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della ...Una donna di 42 anni è stata uccisa da un colpo di pistola a casa del cognato. E' accaduto ieri aLazio, in provincia di Roma. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della compagnia di Palestrina che indagano sull'accaduto. A quanto ricostruito, ...La donna, di 42 anni, è morta all’istante raggiunta da uno dei proiettili. La guardia giurata sotto interrogatorio, l’arma è stata sequestrata. La tragedia in un appartamento in via Prenestina Antica ...Stava pulendo la sua pistola quando un colpo, partito accidentalmente, ha raggiunto e ucciso la cognata che era in casa con lui. È successo ieri pomeriggio a Gallicano del Lazio.