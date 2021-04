Figliuolo: “Questione Johnson & Johnson si risolverà a breve”. Speranza: “Astrazeneca sicuro e salva vite: 18 casi di eventi rari su 32 milioni di vaccinazioni” (Di giovedì 15 aprile 2021) In 3 mesi 46.237 segnalazioni di sospetta reazione avversa al vaccino, ma il 92,7% sono riferite a eventi non gravi. Il commissario: «I sindaci cerchino gli anziani a casa e li convincano». Il Ministro della Salute: «Entro giugno prima dose a tutti gli over 60» Leggi su lastampa (Di giovedì 15 aprile 2021) In 3 mesi 46.237 segnalazioni di sospetta reazione avversa al vaccino, ma il 92,7% sono riferite anon gravi. Il commissario: «I sindaci cerchino gli anziani a casa e li convincano». Il Ministro della Salute: «Entro giugno prima dose a tutti gli over 60»

