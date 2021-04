Dl Sostegni bis, si cambia: non più fatturato ma risultato di esercizio (Di giovedì 15 aprile 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha fornito alcune indicazioni in merito ai piani del governo in merito al decreto Sostegni bis. “Il tentativo è di andare verso un indicatore di risultato di esercizio. Naturalmente però questo sconta un problema: dobbiamo aspettare l’approvazione dei bilanci. E se riusciamo a contemperare l’approvazione dei bilanci ed eventualmente una anticipazione in termini di acconto basata sul fatturato per chiudere poi nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, avremo realizzato una più equa distribuzione degli indennizzi”. “Già con il primo decreto legge approvato, quello del 22 marzo – ha sottolineato Giorgetti – si è cercato di andare verso una forma di sostegno, indennizzo, diversa che in quel caso facendo riferimento al calo del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha fornito alcune indicazioni in merito ai piani del governo in merito al decretobis. “Il tentativo è di andare verso un indicatore didi. Naturalmente però questo sconta un problema: dobbiamo aspettare l’approvazione dei bilanci. E se riusciamo a contemperare l’approvazione dei bilanci ed eventualmente una anticipazione in termini di acconto basata sulper chiudere poi nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, avremo realizzato una più equa distribuzione degli indennizzi”. “Già con il primo decreto legge approvato, quello del 22 marzo – ha sottolineato Giorgetti – si è cercato di andare verso una forma di sostegno, indennizzo, diversa che in quel caso facendo riferimento al calo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis Bonus partite IVA: flop Dl Sostegni, ad aprile arriva il bis Bonus partite IVA insufficienti: il governo rimedia con il Decreto Sostegni bis Il malcontento che ruota attorno ai bonus partite IVA e agli aiuti del Dl Sostegno si è riversato nelle piazze durante ...

I nuovi sostegni guardano al bilancio A indicare la nuova direzione che prenderanno i contributi a fondo perduto nel prossimo decreto Sostegni bis, in arrivo entro fine aprile, è il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ...

Decreto sostegni bis: ristori doppi, rinvio tasse, moratorie. Affitti e bollette risarciti IL GIORNO Decreto Sostegni Bis: arrivano i bonus per le Partite Iva Decreto Sostegni Bis: altri Bonus Partite Iva? 2 ' di lettura. Sembra ormai prossimo il lancio del Decreto Sostegni Bis: quali aiuti per le Partite Iva dovrebbe contenere il prossimo provvedimento del ...

I primi venti miliardi della UE arriveranno entro l'estate Poi, una volta incassato l’ok, si dedicherà al decreto sostegni bis. Più o meno contemporaneamente bisogna chiudere il lavoro sul piano da presentare a Bruxelles entro il 30 aprile. La commissione, ...

