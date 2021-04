Covid, stretta in Argentina: scuole chiuse ed esercito in strada (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato l'estensione del coprifuoco notturno (dalle 20 alle 6 locali) e la chiusura delle scuole nell'area metropolitana di Buenos Aires, un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato l'estensione del coprifuoco notturno (dalle 20 alle 6 locali) e la chiusura dellenell'area metropolitana di Buenos Aires, un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stretta Covid, stretta in Argentina: scuole chiuse ed esercito in strada ... un inasprimento delle misure per combattere la diffusione del Covid - 19 e preservare la salute dei cittadini, ha annunciato in un intervento alla nazione. Il paese sudamericano ha quintuplicato i ...

Firenze in zona arancione: da quando il cambio di colore per la provincia I numeri sono da tenere sotto stretta osservazione. Se oggi in tutta Città metropolitana di Firenze ... La scorsa settimana è stato necessario aggiungere 37 nuovi posti letto Covid, nell'area fiorentina,...

Covid, stretta in Argentina: scuole chiuse ed esercito in strada Roma, 15 apr. (askanews) - Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato l'estensione del coprifuoco notturno (dalle 20 alle 6 locali) e ...

Coronavirus, 326 casi oggi nelle Marche: la provincia di Macerata è quella con più contagi Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2371 nel percorso ...

