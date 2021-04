Beko Cucina Multifunzione FSR61410GXDF | una pizza in 5 minuti!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 aprile 2021) Con la nuovaMulti-Funzionedipotrete ottenere gli stessi risultati del ristorante comodamente a casa, come ad esempio cuocere una bellain appena 5 minuti LaMulti-Funzionediè la perfetta alleata per chi desidera performance da alta ristorazione anche a casa propria conciliando un forno elettrico ad elevate prestazioni con un piano cottura a gas di alta efficienza. Il forno vanta funzioni e tecnologie che permettono di cuocere in modo ottimale non solo le ricette più classiche, ma anche lache, in soli 5 minuti, uscirà morbida e fragrante grazie alla funzionePro. Tra le funzioni sono presenti anche la Defrost, Booster e Surf. Inoltre, il Display Led renderà ...