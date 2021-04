Bayern Monaco, non solo Nagelsmann: anche Allegri per sostituire Flick (Di giovedì 15 aprile 2021) Massimiliano Allegri potrebbe essere uno dei nomi primari per sostituire Flick al Bayern Monaco. Ecco le ultime sui bavaresi La panchina del Bayern Monaco sembra la pià ambita per la prossima estate: ormai certo l’addio con Flick a fine stagione e si fanno i nomi dei possibili sostituti. Come riportato da Sportmediaset, il Bayern Monaco sarebbe intenzionato su Nagelsmann: Massimiliano Allegri però insidierebbe il tecnico del Lipsia, attualmente favorito. Il livornese è ormai fermo da 3 anni, dopo l’addio alla Juve nel 2018. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Massimilianopotrebbe essere uno dei nomi primari peral. Ecco le ultime sui bavaresi La panchina delsembra la pià ambita per la prossima estate: ormai certo l’addio cona fine stagione e si fanno i nomi dei possibili sostituti. Come riportato da Sportmediaset, ilsarebbe intenzionato su: Massimilianoperò insidierebbe il tecnico del Lipsia, attualmente favorito. Il livornese è ormai fermo da 3 anni, dopo l’addio alla Juve nel 2018. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportmediaset : Il Bayern Monaco pensa ad #Allegri per il dopo Flick. #SportMediaset - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - AndreaCalvi86 : @VinceJfc @gippu1 Ma anche no, visto che il probabile futuro tecnico del Bayern non arriva da dentro il club di Mon… - ghazawani11 : RT @SandroSca: Presenze in semifinale Champions ultime 10 stagioni: Real Madrid 8 Bayern Monaco 7 Barcellona 4 Chelsea-Atletico Madrid 3 J… - EmilioSimone1 : @GiordanoSepi @OfficialASRoma Io mi ricordo i tedeschi sulla metro a Monaco dopo la partita (Bayern-Inter 1988 C. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Roma si qualifica in semifinale se.../ Dzeko rimette in carreggiata Fonseca Ricordiamo tutti quello che accadde nella Champions League 2018 - 2019: i Lancieri chiusero il girone alle spalle del Bayern Monaco senza mai perdere in trasferta, e poi costruirono il loro ...

CIES, importante primato statistico nei top 5 campionati per l'Inter Dietro ai nerazzurri ci sono il Manchester City, il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco ed il Barcellona.

Allegri-Bayern, cosa filtra Via Flick, dentro Allegri? Ne scrive l'edizione online di Sportmediaset, secondo cui il tecnico livornese sarebbe uno dei nomi più caldi per la panch ...

Champions: Porto e Bayern sfiorano la rimonta, ma in semifinale vanno Chelsea e Psg Ai tedeschi, privi del bomber Lewandowski, e ai lusitani non bastano le vittorie esterne per 1-0 nel ritorno dei quarti ...

Ricordiamo tutti quello che accadde nella Champions League 2018 - 2019: i Lancieri chiusero il girone alle spalle delsenza mai perdere in trasferta, e poi costruirono il loro ...Dietro ai nerazzurri ci sono il Manchester City, il Borussia Dortmund, iled il Barcellona.Via Flick, dentro Allegri? Ne scrive l'edizione online di Sportmediaset, secondo cui il tecnico livornese sarebbe uno dei nomi più caldi per la panch ...Ai tedeschi, privi del bomber Lewandowski, e ai lusitani non bastano le vittorie esterne per 1-0 nel ritorno dei quarti ...