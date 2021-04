Verona | al Bastione di San Giorgio un cantiere - scuola per la Rondella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bastione

, cantiere - scuola aldi San Giorgio. Lavori in corso alla Rondella di San Giorgio: ma è un cantiere un po' particolare. Si tratta infatti di un cantiere - scuola, che porta gli ...... per i giovani della Scuola edile Esev - Ctp - Centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di. L'intervento, comunque, sul" all'esterno, in opus ...Verona, cantiere-scuola al Bastione di San Giorgio. Lavori in corso alla Rondella di San Giorgio: ma è un cantiere un po’ particolare. Si tratta infatti di un cantiere-scuola, che porta gli studenti ...I lavori servono per mettere in sicurezza la copertura e garantire continuità all’attività del Gruppo Scout Verona 10 che da più di settant ... di tutti gli edifici di cui si compone il Bastione di ...