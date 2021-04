Turchia: Erdogan, ‘parole Draghi indecenti e maleducate’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ankara, 14 apr. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni del primo ministro italiano sono di una totale indecenza e maleducazione”. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, da Draghi definito “un dittatore”, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca ‘Anadolu’. Erdogan è intervenuto nel corso di un incontro con alcuni giovani in una biblioteca di Ankara. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ankara, 14 apr. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni del primo ministro italiano sono di una totale indecenza e maleducazione”. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip, dadefinito “un dittatore”, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca ‘Anadolu’.è intervenuto nel corso di un incontro con alcuni giovani in una biblioteca di Ankara. L'articolo CalcioWeb.

