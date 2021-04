Tina Cipollari contro Gemma Galgani | “È priva di dignità”

Advertising

infoitcultura : Samantha Curcio al posto di Tina Cipollari? Il web: “Vuole fare l’opinionista” - julynito20134 : @uominiedonne GRADIREMMO SAPERE DOVE È FINITA TINA CIPOLLARI .. VI SIETE MICA. FATTI FOTTERE DALLA DAMA GEMMA ( PENOSA). Juliana - MartinaPotter04 : RT @tuttobenissimo: Comunque Tina Cipollari è davvero l'anima di questo programma. Senza di lei si perde il 90% di divertimento. #uominiedo… - VicolodelleNews : #uominiedonne vi manca Tina Cipollari? - Very86 : Quella pagliacciata i giovani la chiamano “cringe”, io la chiamo “TINA CIPOLLARI MI MANCHI” #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Gli opinionisti, Gianni Sperti e, inizialmente " mi accusavano, ma poi si sono ricreduti su di me e anche loro hanno cominciato a difendere il fatto che non bisogna subito additare ...Dure critiche nei confronti della tronista ...Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corre buon sangue e durante la partecipazione della dama torinese al dating show la famosa opinionista vamp si è più volte scagliata contro di lei pubblicamente.Valentina Dartavilla Lupi rivela: “A Uomini e Donne altre donne si sono concesse, anche se a differenza mia non lo ammettono” ...