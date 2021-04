Testo e video di Ho Spento Il Cielo di Rkomi con Tommaso Paradiso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ho Spento Il Cielo di Rkomi con Tommaso Paradiso è disponibile da oggi, mercoledì 14 aprile, e da venerdì 16 aprile sarà anche in radio. Il nuovo singolo di Rkomi vanta un featuring d’eccezione: quello di Tommaso Paradiso, ora solista ma conosciuto per il percorso al fianco della band Thegiornalisti. Ho Spento Il Cielo è il primo singolo estratto dal nuovo album di Rkomi in uscita il prossimo 30 aprile. Taxi Driver, questo il titolo del nuovo disco di inediti del cantante, segue la pubblicazione del precedente, Dove Gli Occhi Non Arrivano. Taxi Driver è un progetto inedito frutto di un lungo lavoro sulle canzoni che ha portato Rkomi alla ricerca di nuovi stimoli. Il titolo del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) HoIldiconè disponibile da oggi, mercoledì 14 aprile, e da venerdì 16 aprile sarà anche in radio. Il nuovo singolo divanta un featuring d’eccezione: quello di, ora solista ma conosciuto per il percorso al fianco della band Thegiornalisti. HoIlè il primo singolo estratto dal nuovo album diin uscita il prossimo 30 aprile. Taxi Driver, questo il titolo del nuovo disco di inediti del cantante, segue la pubblicazione del precedente, Dove Gli Occhi Non Arrivano. Taxi Driver è un progetto inedito frutto di un lungo lavoro sulle canzoni che ha portatoalla ricerca di nuovi stimoli. Il titolo del ...

Advertising

AssLechLecha : #GeoRelazioni: nuovo video per le nostre #GeoRelazioni. Si parla della faglia geopolitica più calda del mondo: la r… - Morretz97 : RT @coprimiIespalle: Questo edit invece è fatto in onore della canzone messa da LeoL nelle storie e di cui abbiamo fatto tuttx una analisi… - coprimiIespalle : Questo edit invece è fatto in onore della canzone messa da LeoL nelle storie e di cui abbiamo fatto tuttx una anali… - AttoreNovizio : RT @Fondazione_Inda: Un testo meraviglioso di un artista dirompente. Pilade di Pier Paolo #Pasolini è il saggio di diploma degli allievi de… - ManuelMonzani : Ascoltare @fabiochiusi e mandare a memoria. Comprensione del testo e del contesto in cui si sta leggendo/ascoltando -