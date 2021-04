Stati Uniti, truppe americane lasceranno l’Afghanistan l’11 settembre (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto ad annunciare la data del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan: 11 settembre 2021, esattamente vent’anni dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Inizialmente il ritiro era previsto per il primo maggio 2021, una scadenza che l’ex presidente Donald Trump aveva concordato nell’accordo di Doha, febbraio 2020, con i talebani. Con i 2.500 americani (ma potrebbero essere anche 1.000 in più) torneranno a casa anche i circa 7000 militari dei Paesi della Nato, tra cui quasi 800 soldati italiani, impegnati dal 2015 nella missione Operazione sostegno risoluto. Nonostante gli sforzi diplomatici e interni per promuovere il dialogo tra governo di Kabul e talebani, attualmente il Paese sta attraversando un periodo piuttosto critico. L’intesa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente degli, Joe Biden, è pronto ad annunciare la data del ritiro delledal: 112021, esattamente vent’anni dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Inizialmente il ritiro era previsto per il primo maggio 2021, una scadenza che l’ex presidente Donald Trump aveva concordato nell’accordo di Doha, febbraio 2020, con i talebani. Con i 2.500 americani (ma potrebbero essere anche 1.000 in più) torneranno a casa anche i circa 7000 militari dei Paesi della Nato, tra cui quasi 800 soldati italiani, impegnati dal 2015 nella missione Operazione sostegno risoluto. Nonostante gli sforzi diplomatici e interni per promuovere il dialogo tra governo di Kabul e talebani, attualmente il Paese sta attraversando un periodo piuttosto critico. L’intesa ...

Advertising

ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - you_trend : ???? Ecco l'andamento della % di popolazione vaccinata con almeno una dose nei 4 principali Paesi UE, negli Stati Uni… - ItalyMFA : #diplocarte #ItalyUS160 Con questa lettera di 160 anni fa, il 16^ Presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln notif… - ViaEmilia771 : RT @LiveAvanti: Check out this article: La Russia definisce gli Stati Uniti avversari e avverte di stare lontani dalla Crimea per il loro b… - Mariang47614228 : RT @ItalicaTestudo: Qualcuno tenta di boicottare i vaccini 'tradizionali' (#AstraZeneca, #JohnsonandJohnson e #Sputnik) per favorire quelli… -