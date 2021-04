“Sono qui per te”. UeD, colpo di scena. Arriva una nuova dama per Nicola Vivarelli, la reazione di Gemma Galgani sorprende (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per Gemma Galgani è un momento durissimo. Da mesi ormai incassa solo rifiuti. Ora una nuovo duro colpo da parte di Nicola Vivarelli, tornato in studio da poche settimane. L’ex Sirius, che sta cercando la sua donna ideale, dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 ha subito deciso di andare a cena con Gemma per un chiarimento. Questo gesto, che secondo le sue intenzioni è stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non è stato visto di buon grado da Armando Incarnato. Ma non solo, perché anche la rete non lo ha perdonato. Il cavaliere Armando, che non ha mai provato simpatia nei confronti di Nicola Vivarelli, aveva infatti detto: “Ti sei avvicinato nuovamente a Gemma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Perè un momento durissimo. Da mesi ormai incassa solo rifiuti. Ora una nuovo duroda parte di, tornato in studio da poche settimane. L’ex Sirius, che sta cercando la sua donna ideale, dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 ha subito deciso di andare a cena conper un chiarimento. Questo gesto, che secondo le sue intenzioni è stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non è stato visto di buon grado da Armando Incarnato. Ma non solo, perché anche la rete non lo ha perdonato. Il cavaliere Armando, che non ha mai provato simpatia nei confronti di, aveva infatti detto: “Ti sei avvicinatomente a...

