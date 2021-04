Partite Iva: Basta elemosine, sùbito liquidità e pace fiscale (Di mercoledì 14 aprile 2021) – “I ristori arrivati ai pochi fortunati sono comunque insufficienti, milioni di Partite iva da un anno non producono reddito e sono sull’orlo del fallimento. Chiediamo al governo Draghi di intervenire con urgenza prima che esploda un’emergenza sociale che potrebbe avere un impatto devastante nel nostro Paese”. A lanciare l’allarme è Giuseppe Palmisano, presidente dell’associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, un movimento che su facebook raccoglie oltre 450mila iscritti. “Siamo assolutamente contrari a qualunque manifestazione violenta che finisce soltanto per danneggiare una vastissima categoria di lavoratori onesti. Resta però il grave silenzio del governo Conte prima e quello Draghi ora, dal quale attendiamo ancora risposte rispetto ad un documento consegnato al termine della grande manifestazione pacifica che abbiamo organizzato a Roma lo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) – “I ristori arrivati ai pochi fortunati sono comunque insufficienti, milioni diiva da un anno non producono reddito e sono sull’orlo del fallimento. Chiediamo al governo Draghi di intervenire con urgenza prima che esploda un’emergenza sociale che potrebbe avere un impatto devastante nel nostro Paese”. A lanciare l’allarme è Giuseppe Palmisano, presidente dell’associazioneIva Insieme per Cambiare, un movimento che su facebook raccoglie oltre 450mila iscritti. “Siamo assolutamente contrari a qualunque manifestazione violenta che finisce soltanto per danneggiare una vastissima categoria di lavoratori onesti. Resta però il grave silenzio del governo Conte prima e quello Draghi ora, dal quale attendiamo ancora risposte rispetto ad un documento consegnato al termine della grande manifestazione pacifica che abbiamo organizzato a Roma lo ...

