Nucleare Iran, Teheran avvia l’arricchimento dell’uranio al 60%: “Scopi pacifici”. Paesi Ue: “Non è credibile, grave preoccupazione” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli equilibri che sembravano ritrovati, almeno in parte, dopo i segnali positivi seguiti ai colloqui di Vienna sono di nuovo saltati tra Iran e gli altri Paesi parte dell’accordo sul Nucleare Jcpoa, dopo il sabotaggio alla centrale Nucleare di Natanz che Teheran attribuisce a Israele. La Repubblica Islamica ha infatti annunciato che la settimana prossima comincerà ad arricchire l’uranio al 60% proprio nell’impianto Nucleare colpito dall’attacco alla rete elettrica. “Ciò migliorerà in modo significativo sia la qualità che la quantità dei prodotti radiofarmaceutici”, ha dichiarato l’ambasciatore Kazem Gharibabadi, rappresentante della Repubblica islamica presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Una decisione che genera “grave ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli equilibri che sembravano ritrovati, almeno in parte, dopo i segnali positivi seguiti ai colloqui di Vienna sono di nuovo saltati trae gli altriparte dell’accordo sulJcpoa, dopo il sabotaggio alla centraledi Natanz cheattribuisce a Israele. La Repubblica Islamica ha infatti annunciato che la settimana prossima comincerà ad arricchire l’uranio al 60% proprio nell’impiantocolpito dall’attacco alla rete elettrica. “Ciò migliorerà in modo significativo sia la qualità che la quantità dei prodotti radiofarmaceutici”, ha dichiarato l’ambasciatore Kazem Gharibabadi, rappresentante della Repubblica islamica presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Una decisione che genera “...

