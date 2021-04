Mostra 'Le immagini della Fantasia', visite (per adesso) virtuali (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'edizione numero 38 della Mostra 'Le immagini della Fantasia' diventa (almeno per ora) virtuale e dal 14 aprile al 18 maggio Monza ospiterà la Mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia ... Leggi su monzatoday (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'edizione numero 38'Le' diventa (almeno per ora) virtuale e dal 14 aprile al 18 maggio Monza ospiterà lainternazionale di illustrazione per l'infanzia ...

Advertising

ComuneMonza : ??Al via ora la 38° edizione della Mostra Internazionale dell'Illustrazione #Leimmaginidellafantasia a #Monza! Qui i… - LoveSud2 : RT @Napolikeit: A Città della Scienza la mostra Materica: la scienza come (non) te la immagini #napoli #Città_della_Scienza #Eventi_gratuit… - Napolikeit : A Città della Scienza la mostra Materica: la scienza come (non) te la immagini #napoli #Città_della_Scienza… - maulib72 : la popaganda della #cnn,mostra immagini di armamenti ucraini spostati verso il fronte e li spaccia per 'aggressione… - _Furiaceca : Sport Mediaset mostra le immagini di un Conde che parla di testa bassa e pedalare per poter arrivare alla vittoria… -