Milano | un giardino Zen in piazza Piola con ciliegi e sculture

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Sarà inaugurato domenica pomeriggio il nuovo giardino 'Zen' di piazza Piola intitolato il 25 settembre 2020 all'attrice, regista e drammaturga Teresa Pomodoro, scomparsa nel 2008. Il progetto di riqualificazione del giardino è durato cinquanta giorni: i ventuno ciliegi in fiore e le sculture del giapponese Kengiro Azuma diventano la principale attrazione dello spazio verde, voluto e offerto alla città dal Teatro No'hma di via Orcagna. L'inaugurazione dello spazio urbano trasformato - restituito a Milano libero, senza confini - comincerà con il suono di un gong che darà inizio a una performance che si potrà seguire in diretta streaming e "onlife" sui canali digitali del teatro e coinvolgerà artisti e ballerini, oltre a un ...

