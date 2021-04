Lipsia, Nagelsmann: “Io al Bayern? Mai parlato con i dirigenti bavaresi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non è ancora un addio ma poco ci manca. A Monaco di Baviera sono sicuri che il tecnico Hansi Flick dopo la conferenza stampa di ieri a Parigi lascerà il Bayern a fine stagione per occupare la panchina della nazionale tedesca. Il principale candidato a succedere al 56enne allenatore dei campioni del Mondo, è il mister del Lipsia Julian Nagelsmann. Ma il rampante allenatore del club della Red Bull nega di avere contatti con la dirigenza del Bayern: “Non ci sono state trattative con il club di Monaco di Baviera -sottolinea Nagelsmann-. Neanche in passato ho aperto un dialogo figuriamoci adesso che sono impegnato con la mia squadra. Non ho idea chi che mette in giro queste voci e neanche so da dove provengano queste informazioni. Ribadisco che non ho parlato con nessuno e non c'è niente ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non è ancora un addio ma poco ci manca. A Monaco di Baviera sono sicuri che il tecnico Hansi Flick dopo la conferenza stampa di ieri a Parigi lascerà ila fine stagione per occupare la panchina della nazionale tedesca. Il principale candidato a succedere al 56enne allenatore dei campioni del Mondo, è il mister delJulian. Ma il rampante allenatore del club della Red Bull nega di avere contatti con la dirigenza del: “Non ci sono state trattative con il club di Monaco di Baviera -sottolinea-. Neanche in passato ho aperto un dialogo figuriamoci adesso che sono impegnato con la mia squadra. Non ho idea chi che mette in giro queste voci e neanche so da dove provengano queste informazioni. Ribadisco che non hocon nessuno e non c'è niente ...

Advertising

ItaSportPress : Lipsia, Nagelsmann: 'Io al Bayern? Mai parlato con i dirigenti bavaresi' - - jo19N26 : @SimoneMaloni @kravotz A me incuriosisce invece un altro aspetto: chi va, eventualmente, a Lipsia? Il progetto RB è… - Gio_Dusi : @AjSimone14 Penso vogliano Nagelsmann, con Marsch a Lipsia. Se non si dovesse liberare, però, a me piacerebbe tanti… - mynameis_danilo : Ho paura che con l'uscita di #Nagelsmann dalla panchina, qualcosa possa cambiare drasticamente a livello di gioco..… - ancoracaaposta : @gxallavichx Avevo letto anch'io di Nagelsmann, non sono sicuro che andrà via dal Lipsia però -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia Nagelsmann Bundesliga: il Bayern pareggia ma resta in testa. Ok Lipsia e Borussia Dortmund Un pareggio inaspettato per 1 - 1 che comunque non modifica lo status di favoriti al titolo della squadra di Flick , che ora è a +5 dal Lipsia . La squadra di Nagelsmann ha recuperato due punti ...

Guardiola si inchina davanti a Bielsa, il Liverpool vince al fotofinish. Il Real si prende il Clasico Adesso il Lipsia è a - 5 dal Bayern Monaco capolista, che in casa non va oltre l'1 - 1 con l'Union ... Ne approfitta la squadra di Nagelsmann , che vince 1 - 4 sul campo del Werder Brema. Dani Olmo e la ...

RB Lipsia, Nagelsmann: "Mai avuto contatti o colloqui con il Bayern Monaco" TUTTO mercato WEB Lipsia, Nagelsmann: “Io al Bayern? Mai parlato con i dirigenti bavaresi” Non è ancora un addio ma poco ci manca. A Monaco di Baviera sono sicuri che il tecnico Hansi Flick dopo la conferenza stampa di ieri a Parigi lascerà il Bayern a fine stagione per occupare la panchina ...

Bayern Monaco, Flick: il futuro al Bayern Monaco e la chance della Nazionale tra i nomi che potrebbero essere i successori sulla panchina del Bayern Monaco vi è Julian Nagelsmann. Quest’ultimo, però, si è dichiarato estraneo alle voci che lo avvicinavano al club bavarese. Il ...

Un pareggio inaspettato per 1 - 1 che comunque non modifica lo status di favoriti al titolo della squadra di Flick , che ora è a +5 dal. La squadra diha recuperato due punti ...Adesso ilè a - 5 dal Bayern Monaco capolista, che in casa non va oltre l'1 - 1 con l'Union ... Ne approfitta la squadra di, che vince 1 - 4 sul campo del Werder Brema. Dani Olmo e la ...Non è ancora un addio ma poco ci manca. A Monaco di Baviera sono sicuri che il tecnico Hansi Flick dopo la conferenza stampa di ieri a Parigi lascerà il Bayern a fine stagione per occupare la panchina ...tra i nomi che potrebbero essere i successori sulla panchina del Bayern Monaco vi è Julian Nagelsmann. Quest’ultimo, però, si è dichiarato estraneo alle voci che lo avvicinavano al club bavarese. Il ...