Last Stop, data di uscita svelata con il trailer del Nintendo Direct – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) Durante il Nintendo Direct è stata annunciata la data di uscita di Last Stop, con un nuovo trailer che ci presenta il gioco.. Durante il Nintendo Direct dedicato agli indie di oggi, 14 aprile 2021, Annapurna Interactive ha mostrato un nuovo trailer di Last Stop, svelando l’arrivo su Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche su PC (via Steam), Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4 e PlayStation 5. Lo sviluppatore è Variable State. Grazie al filmato scopriamo che il gioco sarà disponibile a luglio 2021. In Last Stop seguiremo le avventure di tre persone all’interno di Londra, ai giorni … Video giochi PC ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021) Durante ilè stata annunciata ladidi, con un nuovoche ci presenta il gioco.. Durante ildedicato agli indie di oggi, 14 aprile 2021, Annapurna Interactive ha mostrato un nuovodi, svelando l’arrivo suSwitch. Il gioco sarà disponibile anche su PC (via Steam), Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4 e PlayStation 5. Lo sviluppatore è Variable State. Grazie al filmato scopriamo che il gioco sarà disponibile a luglio 2021. Inseguiremo le avventure di tre persone all’interno di Londra, ai giorni …giochi PC ...

Advertising

GamingToday4 : Last Stop, data di uscita svelata con il trailer del Nintendo Direct - infoitscienza : LAST STOP | Trailer del periodo di uscitaVideogiochi per PC e console | - GamingTalker : Last Stop, annunciate le versioni PS4, PS5 e Nintendo Switch: esce a luglio - FeyRune23 : RT @NintendoItalia: Due nuovi art-game si apprestano a sbarcare su #NintendoSwitch grazie a @A_i. Non perderti Last Stop e Hindsight, dispo… - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: Due nuovi art-game si apprestano a sbarcare su #NintendoSwitch grazie a @A_i. Non perderti Last Stop e Hindsight, dispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Last Stop Nintendo Indie World Showcase, tutti gli annunci del 14 aprile Last Stop Il secondo titolo di Annapurna è Last Stop , avventura in terza persona realizzata da Variable State. Si tratta di un gioco ambientato nella Londra dei giorni nostri, in cui tre sconosciuti ...

Nintendo Indie World 14 aprile: tutti i giochi annunciati Anche in questo nuovo evento targato Nintendo la compagnia americana ci ha presentato una paio delle prossime produzioni in arrivo sulle console Nintendo Switch e Switch Lite, ovvero: Last Stop e ...

Nintendo Indie World: ecco tutti i giochi in arrivo su Switch annunciati oggi Ecco tutte le novità annunciate nel corso del Nintendo Indie World di oggi, 14 aprile: un evento di soli 20 minuti ma denso di giochi in arrivo su Nintendo Switch.

Last Stop ps5 Last Stop racconta tre storie interconnesse con tre protagonisti giocabili. Donna, una liceale sbandata che si sente prigioniera dell'opprimente vita familiare. John, un padre single di mezza età ...

Il secondo titolo di Annapurna è, avventura in terza persona realizzata da Variable State. Si tratta di un gioco ambientato nella Londra dei giorni nostri, in cui tre sconosciuti ...Anche in questo nuovo evento targato Nintendo la compagnia americana ci ha presentato una paio delle prossime produzioni in arrivo sulle console Nintendo Switch e Switch Lite, ovvero:e ...Ecco tutte le novità annunciate nel corso del Nintendo Indie World di oggi, 14 aprile: un evento di soli 20 minuti ma denso di giochi in arrivo su Nintendo Switch.Last Stop racconta tre storie interconnesse con tre protagonisti giocabili. Donna, una liceale sbandata che si sente prigioniera dell'opprimente vita familiare. John, un padre single di mezza età ...