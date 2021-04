La scomparsa di Mauro Romano e la storia dello sceicco di Dubai

(Di mercoledì 14 aprile 2021) I genitori del bambino scomparso a sei anni nel 1977 si dicono pronti a partire per gli Emirati Arabi Uniti per chiedere l'esame del dna sul figlio un magnate arabo che secondo loro potrebbe essere ...

per cui il gip dovrà decidere il rinvio a giudizio: un amico di famiglia che Mauro chiamava ' zio ' e che, secondo la ricostruzione della Procura, il giorno della scomparsa fece salire il bimbo sul ...