La ristoratrice in ginocchio davanti alla polizia: “Aiutateci, la notte non dormo. Non ho più soldi per fare la spesa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiusure Covid, la ristoratrice in ginocchio davanti alla polizia VIDEO Nelle proteste di questi ultimi giorni sono scesi in piazza tanti ristoratori e imprenditori provati dalle chiusure dovute alle norme anti-Covid. Come Chiara, 50enne ristoratrice toscana, che si è lasciata andare a un grido disperato durante la manifestazione che si è svolta ieri al Circo Massimo di Roma. La donna è scoppiata in lacrime davanti al cordone dei poliziotti in tenuta anti sommossa schierati su via dei Cerchi. Piange Chiara e si appella al Governo Draghi: “Aiutateci, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in ginocchio. Io avevo due bar ristoranti, uno a Empoli e uno a Cerreto Guidi, tutte e due chiusi in 9 mesi e ora la notte non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiusure Covid, lainVIDEO Nelle proteste di questi ultimi giorni sono scesi in piazza tanti ristoratori e imprenditori provati dalle chiusure dovute alle norme anti-Covid. Come Chiara, 50ennetoscana, che si è lasciata andare a un grido disperato durante la manifestazione che si è svolta ieri al Circo Massimo di Roma. La donna è scoppiata in lacrimeal cordone dei poliziotti in tenuta anti sommossa schierati su via dei Cerchi. Piange Chiara e si appella al Governo Draghi: “, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in. Io avevo due bar ristoranti, uno a Empoli e uno a Cerreto Guidi, tutte e due chiusi in 9 mesi e ora lanon ...

Advertising

repubblica : Chiusure, le lacrime della ristoratrice toscana in ginocchio davanti alla polizia - Andreaacquista : RT @GiorgiaMeloni: Emblematiche le parole di questa ristoratrice che chiede, in ginocchio, di poter lavorare. Disperazione che si aggiunge… - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: Emblematiche le parole di questa ristoratrice che chiede, in ginocchio, di poter lavorare. Disperazione che si aggiunge… - waifulogy : RT @GiorgiaMeloni: Emblematiche le parole di questa ristoratrice che chiede, in ginocchio, di poter lavorare. Disperazione che si aggiunge… - sallydibben : RT @GiorgiaMeloni: Emblematiche le parole di questa ristoratrice che chiede, in ginocchio, di poter lavorare. Disperazione che si aggiunge… -