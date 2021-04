Advertising

ilpost : La diffidenza verso AstraZeneca è particolarmente grave in Calabria - LucaSantus : La mia diffidenza verso il #vaccino Johnson&Johnson nasce da questo trauma infantile. “No more tears”. E bruciava… - maustron9er : RT @MassMing: '6 casi su 7 milioni', 'solo uno stop tecnico' 'fra 3 giorni si riparte' bene ma allora perché notizia d'apertura e 12 minuti… - GiorgioCMascion : RT @MassMing: '6 casi su 7 milioni', 'solo uno stop tecnico' 'fra 3 giorni si riparte' bene ma allora perché notizia d'apertura e 12 minuti… - MassMing : '6 casi su 7 milioni', 'solo uno stop tecnico' 'fra 3 giorni si riparte' bene ma allora perché notizia d'apertura e… -

Ultime Notizie dalla rete : diffidenza verso

Il Messaggero

... lacronica tra i dirigenti, le manie di protagonismo, il clientelismo, la subalternità ... Se così stanno veramente le cose si andrebbeun risultato a sorpresa, con la sindaca uscente ...La visione distorta della realtà e lail prossimo che quindici mesi di pandemia ci hanno inculcato stanno dando i loro frutti avvelenati, creando il più assurdo dei paradossi: chi ...Molte persone prenotate non si sono presentate all’appuntamento: è successo anche in altre regioni, ma in Calabria la diffidenza nei confronti di AstraZeneca sta rallentando la campagna vaccinale in ...Quando la prima ha superato le diffidenza ed è entrata senza agitarsi, l'imbarcazione è stata chiusa per evitare che sfuggisse e si è incominciata a muovere lentamente verso la riserva. E così via via ...