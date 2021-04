Isola dei Famosi, scintille in arrivo: due nuove naufraghe hanno un ex in comune (Di mercoledì 14 aprile 2021) Isola dei Famosi, scintille in arrivo: due nuove naufraghe hanno un ex fidanzato in comune; cosa accadrà in Honduras? La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. La fame si fa sentire sempre di più e il clima in Honduras è sempre più acceso: le discussioni sono all’ordine del giorno. E a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 aprile 2021)deiin: dueun ex fidanzato in; cosa accadrà in Honduras? La quindicesima edizione dell’deiè entrata ormai nel vivo. La fame si fa sentire sempre di più e il clima in Honduras è sempre più acceso: le discussioni sono all’ordine del giorno. E a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - DelGriso : @MadameA02 È tutto soggettivo... Evidentemente per lui 24 h senza magna' lo fanno soffrire. Propongo invio all'isola dei famosi... - meteoeradar : SICCITA' ESTREMA A TAIWAN Non piove da mesi sull'isola ed è attivo il razionamento idrico per aziende e popolazion… - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, c'è stato del tenero tra Akash e Francesca Lodo? Il gossip bomba #isoladeifamosi #akashkumar… -