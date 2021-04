In auto con la droga, padre e figlia arrestati dai Falchi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Vittorio Emanuele III ad Arzano, in provincia di Napoli, un’auto con un uomo e una donna, padre e figlia, a bordo trovando il conducente in possesso di 360 euro mentre, dietro il sedile del passeggero, hanno rinvenuto 39 panetti di hashish del peso di circa 4 chili. Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei due dove hanno rinvenuto, all’interno di un armadio, una busta con 50 grammi circa di marijuana, una bustina contenente 3,5 grammi circa di cocaina, 6 panetti del peso di circa 600 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella Squadra Mobile della Questura di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Vittorio Emanuele III ad Arzano, in provincia di Napoli, un’con un uomo e una donna,, a bordo trovando il conducente in possesso di 360 euro mentre, dietro il sedile del passeggero, hanno rinvenuto 39 panetti di hashish del peso di circa 4 chili. Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei due dove hanno rinvenuto, all’interno di un armadio, una busta con 50 grammi circa di marijuana, una bustina contenente 3,5 grammi circa di cocaina, 6 panetti del peso di circa 600 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della ...

