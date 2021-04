Il cuore d’oro di Osimhen | il calciatore che ha trovato la venditrice d’acqua

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Uno sguardo nella folla, una persona tra tante, un pensiero, un ricordo, un sentimento condiviso. E poi la volontà che si mette in moto. La storia è questa: Victor Osimhen, il centravanti nigeriano che il Napoli questa estate ha acquistato per la cifra record di 70 milioni di euro, posta una foto sui suoi profili sociale e chiede aiuto ai suoi numerosi fan (su Instagram ha mezzo milione di follower). La foto è quella di una ragazza, africana, senza una gamba. Con un cesto in testa, pieno di bottiglie d’acqua, la ragazza cammina tra le vie di un mercato sorreggendosi con una stampella.