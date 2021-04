GTA 6 negli anni 80? No | secondo un’autorevole fonte

(Di mercoledì 14 aprile 2021) GTA80 è stato, per diversi mesi, il leak più succulento riguardante il prossimo titolo Rockstar. Male ultime indiscrezioni il prossimo capitolo potrebbe essere ambientato in epoca moderna. GTA 680Da un lato le cifre record di quello che possiamo definire il più grande successo videoludico degli ultimi 10, Grand Theft Auto V. Dall’altro il suo successore, GTA 6, pronto a conquistare gli scaffali come il resto del franchise ha fattoultimi vent’. Oggi si torna a parlare del prossimo gioco action prodotto da Rockstar Games. Come sempre, l’attenzione nei confronti della serie è tanta, mescolata ad una trepidante attesa che perdura da ormai sette. POTREBBE INTERESSARTI ...

Oggi su Twitter il noto leaker di Call of Duty e Battlefield Tom Henderson ha dichiarato che GTA 6 non sarà ambientato negli anni '80 come alcune voci hanno sostenuto. Il nuovo episodio della serie sarà ambientato nei giorni nostri, e non negli anni 80 come in GTA Vice City.