Gli attivisti di Cannabis for Future scendono in piazza

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Glidifor, che conta oltre 5mila sostenitori in tutta Italia, manifesteranno martedì 20 aprile per la Festa del 420 Oggi, in Italia, laè un business da oltre 10 Miliardi di Euro all’anno (studio condotto dal Prof. Pietro David ricercatore ISPC CNR, anno 2020) ed il settore che potrebbe creare 345.000 nuovi posti di lavoro… L'articolo Corriere Nazionale.