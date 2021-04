Erdogan | dichiarazioni Draghi di totale maleducazione

Advertising

Agenzia_Ansa : La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sul presid… - rtl1025 : ?? La #Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani, dopo le dichiarazioni del premier Mar… - ilpost : Il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore italiano in Turchia dopo le dichiarazioni Mario Draghi… - DonatoMola : RT @hyperbros: Erdogan replica a Draghi che lo aveva definito dittatore, il video: ”La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano… - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: Le dichiarazioni di #Draghi hanno suscitato reazioni di indignazione ad #Ankara. #Erdogan ha detto che «la dichiarazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan dichiarazioni

... ma si vede che non la sai: sei una pesona nominata, non eletta" ha concluso, le cuisono state riportate dall'agenzia di Stato turca, Anadolu. 14 aprile 2021Ankara, 14 apr 18:06 - Ledel presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, che ha definito "dittatore" il presidente turco Recep...“Le dichiarazioni del primo ministro italiano sono di una totale indecenza e maleducazione”. Erdogan non usa mezzi termini. E’ assertivo e determinato tanto nelle azioni, quanto nelle affermazioni: ...Pesante e improvvida replica del presidente turco alle paròle del presidente del consiglio italiano, che lo aveva definito con chiarezza un ...