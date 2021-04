Efficienza energetica e aria compressa, i vantaggi di una corretta manutenzione (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - L'Efficienza energetica rappresenta un'importante leva di crescita a disposizione delle imprese consentendo di intervenire sui costi, recuperare competitività e guardare al contempo agli obiettivi generali di decarbonizzazione fissati dall'Ue. Tante le aree nelle quali è possibile intervenire conseguendo risparmi, dall'illuminazione all'aria compressa e molti gli operatori che attualmente offrono servizi di Efficienza energetica, come Forse è poco noto, ma proprio l'aria compressa è un'importante fonte di consumo energetico, con un impatto in ‘bolletta' che mediamente si attesta intorno all'11% con picchi del 30% nel settore chimico. Da sottolineare anche che l'Italia rappresenta uno dei più grandi produttori manifatturieri europei e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - L'rappresenta un'importante leva di crescita a disposizione delle imprese consentendo di intervenire sui costi, recuperare competitività e guardare al contempo agli obiettivi generali di decarbonizzazione fissati dall'Ue. Tante le aree nelle quali è possibile intervenire conseguendo risparmi, dall'illuminazione all'e molti gli operatori che attualmente offrono servizi di, come Forse è poco noto, ma proprio l'è un'importante fonte di consumo energetico, con un impatto in ‘bolletta' che mediamente si attesta intorno all'11% con picchi del 30% nel settore chimico. Da sottolineare anche che l'Italia rappresenta uno dei più grandi produttori manifatturieri europei e ...

Advertising

TV7Benevento : Efficienza energetica e aria compressa, i vantaggi di una corretta manutenzione... - ecocamere : Il @MISE_GOV invita le imprese a candidare progetti innovativi in ambito di #Dati, #Comunicazione, Protezione dei d… - Civico_5_0 : ??live - @Civico_5_0 al Forum #Energia di @LegambientePVDA Tra i temi per affrontare la #transizione #energetica:… - ENEAOfficial : @Accentureitalia @ClimateKIC @EnelGroupIT @ArcelorMittalIT @FondazioneGCNI al minuto 3:35 lo speech del presidente… - DolomitesUNESCO : Conversazioni d’alta quota con @RifugidelVeneto in programma online #oggi #14aprile ore 18.00 su #facebook! Si parl… -