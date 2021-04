Covid, sì al calcio e no agli spettacoli: Franceschini protesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Draghi autorizza il 25% dell’Olimpico per gli Europei. Mazza (Fimi) parla di farsa e il Covid mette in ginocchio il mondo dello spettacolo Il Ministro Dario Franceschini risponde alle polemiche esplose nel mondo dello spettacolo a seguito del via libera del Governo Draghi all’utilizzo dello Stadio Olimpico di Roma per l’inaugurazione dell’Europeo l’11 maggio nonostante il Covid. “In relazione alle notizie di stampa riguardo ad una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il Ministero della Cultura precisa che: sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Draghi autorizza il 25% dell’Olimpico per gli Europei. Mazza (Fimi) parla di farsa e ilmette in ginocchio il mondo dello spettacolo Il Ministro Dariorisponde alle polemiche esplose nel mondo dello spettacolo a seguito del via libera del Governo Draghi all’utilizzo dello Stadio Olimpico di Roma per l’inaugurazione dell’Europeo l’11 maggio nonostante il. “In relazione alle notizie di stampa riguardo ad una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il Ministero della Cultura precisa che: sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministroha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli ...

