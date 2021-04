Covid, news. Usa sospendono Johnson&Johnson. Congelata la distribuzione delle dosi. LIVE (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le autorità sanitarie Usa sospendono l'uso del vaccino J&J, dopo alcuni casi di reazioni avverse gravi. L'azienda rimanda così il lancio in commercio in Europa e le dosi già arrivate in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare. Si rischiano nuovi ritardi per la campagna vaccinale italiana, anche per l'effetto psicosi. Figliuolo e Curcio saranno oggi in Val d'Aosta. Il tasso di positività nazionale scende intanto al 4,4%. Altri 476 i decessi Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le autorità sanitarie Usal'uso del vaccino J&J, dopo alcuni casi di reazioni avverse gravi. L'azienda rimanda così il lancio in commercio in Europa e legià arrivate in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare. Si rischiano nuovi ritardi per la campagna vaccinale italiana, anche per l'effetto psicosi. Figliuolo e Curcio saranno oggi in Val d'Aosta. Il tasso di positività nazionale scende intanto al 4,4%. Altri 476 i decessi

