Advertising

TV7Benevento : Coni: Fonti, Bellutti chiese Salone d’Onore in giorno assemblee... - My7th2 : @xcamjs Purtroppo le strutture al coperto saranno le ultime a riaprire, (da fonti certe del Coni) si spera nella ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Fonti

Metro

Come sottolinea l'ANSA sudi Governo appena arrivate, il via libera dell'esecutivo arriverà ...convocato il nuovo Consiglio dei Ministri per esaminare la relazione da mandare in Parlamento...In questo caso potrebbe essere per così dire "targato"". "Allo stesso tempo - aggiunge il ...della società - in questo momento giustamente concentrata sul finale di campionato e l'eventuale ...Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Il Coni non replica direttamente alle dichiarazioni della candidata alla presidenza Antonella Bellutti che ha sostenuto di essersi vista negata il Salone d'Onore per ...Roma, 14 aprile 2021 - Aspettando le riaperture. L' Italia si interroga su tempi e modi della ripartenza post terza ondata di Covid. Draghi avrebbe chiesto al Cts di allentare, nel limite del possibil ...